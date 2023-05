Published: 30 May 2023 2 PM Updated: 30 May 2023 2 PM

``AI மனித இனத்தை விரைவில் அழிக்கும்" - எச்சரிக்கும் கூகுளின் முன்னாள் சிஇஓ!

``செயற்கை நுண்ணறிவு உடனான எனது கவலை உண்மையில் மனித இனத்தை அழிவுக்குக் கொண்டு செல்லும் ஆபத்தை (Existential risk) சார்ந்தது. செயற்கை நுண்ணறிவு மக்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது கொல்லும் திறன் கொண்டது" - கூகுளின் முன்னாள் சிஇஓ எரிக் ஷ்மிட்

