வெயிலுக்கு இதமான பாக்கெட் ஏசி... சோனியின் புதிய கேட்ஜெட்!

சோனியின் ஆராய்ச்சிக்கூடம், இந்தக் கையடக்க ஏசி மூலம் உங்கள் உடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையை 13° C வரை குறைக்கலாம் என்று கூறுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக 36° C (96° F) வெப்பநிலையை 23° C (73.4° F) வரை இதனால் குறைக்க முடியும் என்று கூறுகிறது சோனி. பொதுவாக வெயில் காலத்தில் இதை பயன்படுத்தும்போது, எப்படி ஒரு பனிக்கட்டியை முதுகில் வைத்தால் ஒரு நல்ல இதம் தருமோ, அதேபோல இது செய்யும். மத்தபடி உடலெங்கும் குளிரை இது கடத்தி செல்லாது. தினசரி வெயிலில் அலைபவர்கள் இந்த பாக்கெட் ஏசியை பயன்படுத்தினால் சற்று இதமாக உணரலாம்.