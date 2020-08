`கேமரா இருக்கு... ஆனா இல்ல!' - அது என்ன அண்டர்-டிஸ்ப்ளே கேமரா?

'இதுக்கு மேல என்னத்த அப்டேட் பண்றது?' ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள் பலவற்றின் மைண்ட்வாய்ஸ் இதுவாகதான் இருக்கிறது. கடந்த பத்து வருடங்களில் ஸ்மார்ட்போன்கள் பரபரவென மாறியிருக்கின்றன, பல மடங்கு மேம்பட்டிருக்கின்றன. 'There's always room for improvement' என சொல்வர்கள். அப்படி எவ்வளவு மேம்பட்டாலும் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் எப்போதுமே இருக்கும். அந்த வாய்ப்புகளை தேடிப் பிடித்துகொண்டிருக்கின்றன ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள்.