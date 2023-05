Published: 20 May 2023 4 PM Updated: 20 May 2023 4 PM

Instagram: ட்விட்டருக்கு போட்டியாக இன்ஸ்டாகிராம் களமிறக்கும் புதிய செயலி!- சிறப்பம்சம் என்ன?

எலான் மஸ்கின் ட்விட்டருக்கு போட்டியாக Text-ஐ மையாக கொண்ட புதிய சமூக வலைத்தளச் செயலியை இன்ஸ்டாகிராம் அறிமுகம் செய்ய உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.