ச்... சும்மா... #MyVikatan

ஒரு வித்வான் ஒரு ரூபாய் கொடுத்து வாழைப்பழம் வாங்கி வரச்சொல்ல, சென்ற மனிதன் ஒரு ரூபாய்க்கு இரண்டு கிடைத்ததும் ஒன்றை தின்று விட அவர் இன்னொன்னு எங்கே என்றதும் 'இன்னொன்னுதாங்க இது'ன்னு சும்மா சும்மா அதையே சொல்ல 'கரகாட்டக்காரன்' பட காமெடி இன்றும் அனைவராலும் ரசிக்கும்படி இருக்கிறது. என்றும் இனிமையான என்று சொல்லப்படும் வகையில் பாடல்களைத் தந்தவர் இளையராஜா. பின்னணி இசையில் இன்றளவும் முன்னணியில் இருப்பது அவர் மட்டுமே. இதற்கு மேல் என்ன இருக்கிறது என்று நினைக்கவில்லை... ’NOTHING BUT WIND, HOW TO NAME IT’ தந்தார். திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் என்பதை தனது இசையால் மெய்ப்பித்துக்காட்டினார். இது போதும் என்று நினைத்திருந்தால் அவர் சும்மா மெட்டுக்கு பாட்டு என்ற நிலையிலேயே இருந்திருப்பார். இன்று ஹங்கேரி இசைக்குழு இசையோடு திருவாசகத்துக்கு மெட்டமைத்து தமிழ் இலக்கியத்தை உலகம் முழுவதும் பரவச்செய்துள்ளார்.

நார் நாராக கிழித்துப் போட்டாலும் வாழை மட்டை சும்மா இருக்கிறதா? இல்லையே, பல ரோஜாக்களை இணைத்து அழகான மாலையாக மாற்றுகிறது. இளம் உள்ளங்களை இணைத்து 'கல்யாண மாலை' கொண்டாடும் பெண்ணே' என்று போற்றிப் பாட வைக்கிறது. எல்லாமே இயங்கிக்கொண்டே இருக்கின்றன. எதுவும் இங்கு சும்மா இருப்பதில்லை.