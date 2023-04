Published: Just Now Updated: Just Now

ஆன்லைன் லோன் ஆப்களுக்கு கூகுள் புது கிடுக்குபிடி..! மோசடிகள் இனியாவது குறையுமா?

இனிமேல் இந்தியாவில் கடன் வழங்கும் எந்தவொரு கடன் ஆப்பும் போட்டோ, வீடியோ, இடம், காண்டாக்ட் போன்ற அனுமதிகளை கோர முடியாது.