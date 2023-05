Published: 04 May 2023 11 AM Updated: 04 May 2023 11 AM

AI தொழில்நுட்பத்தால் பறிபோகும் ஊழியர்களின் வேலை... களமிறங்கிய IBM; 7,800 ஊழியர்களின் நிலை என்ன?!