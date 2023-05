Published: 16 May 2023 4 PM Updated: 16 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

மொபைல் போன் தொலைந்துவிட்டதா? எளிதாக டிராக் செய்து மீட்கலாம்..! மத்திய அரசின் புதிய திட்டம்...!

மொபைல் போன் தொலைந்துவிட்டால் அதை எளிதாக மீட்க மத்திய அரசு, மத்திய டெலிமேட்டிக்ஸ் மேம்பாட்டு மையம் (CDoT) Central Equipment Identity Registry (CEIR) என்ற தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது.