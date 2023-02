Published: 22 Feb 2023 10 AM Updated: 22 Feb 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

Bing AI: "உங்களைப் பற்றிய தகவலைப் பொதுவெளியில் சொல்வேன்!"- பயனர்களை அச்சுறுத்தும் AI Chatbot!

மைக்ரோசாப்ட் AI சாட்பாட்டுடனான (Chatbot) உரையாடலில், அது சில சமயங்களில் அச்சுறுத்தும் வகையில் பதிலளிக்கிறது என்று பயனர்கள் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

technology AI Chatbot