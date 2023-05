விகடன் வாசகர்களைப் பற்றிச் சுருக்கமாக ஒரு கவிதை எழுதிக் கொடேன் என ChatGPT-யிடம் கேட்டேன்.

Vikatan readers, curious souls,

Expand their minds, explore the world,

From politics to art and sound,

Their hunger for knowledge knows no bounds.

இதை இப்படி மொழிபெயர்க்கலாமா?

ஆர்வமிக்க விகடன் வாசகர் வட்டம்

விசால மனதுடன் உலகைச் சுற்றும்

அரசியல், கலை மற்றும் இசையென

அவர்தம் அறிவுதாகத்திற்கு எல்லையே இல்லை.

‘‘நீ ஏன் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் அண்டன்? ChatGPT-யிடமே கேட்டிருக்கலாமே?” என உங்கள் மனதில் வரும் கேள்விக்கும் பதில் கேட்டேன். ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே தீவிர பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருப்பதால், தமிழில் எழுது என்று கேட்டதும் இப்படி உளறிக் கொட்டிவிட்டது.

Can you give that in Tamil?

விகடன் படிக்கும் படித்தவருக்கு,

குறிப்பிட்ட வழிகளில் தேவை அளிக்கின்றனர்,

செய்திகள் மற்றும் கலைகளில் ஆர்வம் கொள்ளும்,

அறிவு தங்களை பெருக்கும் விதமாக வாழும்.

- Chat will continue...

******