இனி எல்லாம் AI - 7 - டெக் உலகின் MAMAA

தமிழ்ப் பண்பாட்டில் மாமனுக்குத் தனி இடம் உண்டு. குழந்தையின் கைப்பிடித்து முதல் எழுத்து எழுத வைப்பதும், ‘மாமன் அடிச்சாரோ மல்லிகைப்பூச் செண்டாலே' எனத் தாலாட்டுக்கு வரிகளை எழுத வைப்பதற்கும் இன்னும் பிற பல்வேறு கலாசார நிகழ்வுகளுக்கும் மாமன்களின் தேவை அதிகம்.

டெக் உலகிலும் முக்கியமானது மாமா. ஆனால், இது MAMAA எனப்படும் நிறுவனங்களின் கோப்பாக அழைக்கப்படும் பதம். M(icrosoft) A(pple) M(eta) A(mazon) A(lphabet) என்ற ஐந்து ஜாம்பவான் நிறுவனங்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் AI ஒருபுறம் மிகப்பெரும் வாய்ப்புகளைக் கொடுத்தாலும், மறுபுறம் பெரும் சவால்களையும் கொண்டுவருகிறது. பேஸ்புக், கூகுள் இரண்டும் மாமாவில் இல்லையே என்ற கவலை வரலாம். பேஸ்புக் தன் நிறுவனத்தை மெட்டா எனப் பெயர் மாற்றம் செய்துவிட்டது. கூகுளைச் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கும் கார்ப்பரேட்டின் பெயர் ஆல்பபெட்.

இந்த மாமாக்களைப் பற்றி நினைத்ததற்குக் காரணம் இருக்கிறது. ஆங்கிலம் போல மற்ற மொழிகளில் படைப்பூக்கச் செயற்கை நுண்ணறிவிற்குப் போதிய பயிற்சி இல்லை என்பதைத் தொடரின் முதல் அத்தியாயத்திலேயே பார்த்தோம். அதில் ஏதேனும் முன்னேற்றம் இருக்கிறதா என்பதைத் தொடர்ந்து பார்ப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறேன்.

‘யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்' - தமிழர் பண்பாட்டை விவரிக்கும் ஒற்றை வாக்கியம். அனைவருக்கும் தெரிந்தது. முதலில், கூகுள் மொழிபெயர்ப்பில் இதைக் கேட்டேன். ‘Everyone listens to everything' என காமெடி மொழிபெயர்ப்பு செய்தது.

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

Everyone listens to everything

இதையே ChatGPT-யிடம் கேட்டேன். ‘Every place is my hometown, and everyone is my kin' என அழகுற மொழிபெயர்த்தது. கூடவே, ‘அது கணியன் பூங்குன்றனாரால் எழுதப்பட்ட புகழ்மிக்க தமிழ் வாக்கியம்' என நான் கேட்காத அதிகப்படி தகவலையும் தந்து அதிசயப்பட வைத்தது.

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

‘Yathu oore, yavarum kelir’ is a famous Tamil quote by the poet Kaniyan Pungundranar. It can be translated as:

‘‘Every place is my hometown, and everyone is my kin.’’

“வெயிட் அண்டன், கூகுளின் படைப்பூக்க AI சேவை Bard. அதனிடம் கேட்காமல், மொழிபெயர்ப்பு சேவையிடம் கேட்பது தவறு!’’ என அறச்சீற்றக் கேள்வி மனதில் வந்தால், அதற்கு பதில் - “நான் இப்போதான் புதிய மொழிகளைக் கத்துக்கிட்டு வர்றேன். வேறெதாவது தெரியணும்னா கேளு’’ எனக் கை விரித்துவிட்டது பார்டு.