இனி எல்லாம் AI - 9

தங்கள் துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவால் வரப்போகும் விளைவுகளைப் பற்றிய கவலை பலர் அனுப்பிவரும் பின்னூட்டங்களிலிருந்து தெரிகிறது. அமெரிக்காவின் ஓரேகான் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த விவிலிய பேராசிரியர் டாக்டர் மார்ட்டின் அல்போன்ஸ், ‘என்ன நடக்கக்கூடாது என நினைத்தேனோ அது நடந்துவிட்டது' என்ற கமெண்ட் சகிதம் செய்தி ஒன்றைப் பகிர்ந்திருந்தார். ஜெர்மனியில் இருக்கும் கோயில் ஒன்றில் ChatGPT மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட ஞாயிறு வழிபாடு நடந்ததாகத் தெரிவிக்கிறது அந்தச் செய்தி.



On the other hand, ‘செயற்கை நுண்ணறிவெல்லாம் சும்மா பம்மாத்து, விரைவில் காணாமற்போய்விடும்' என நம்புபவர்கள் இருப்பதையும் சில பின்னூட்டங்களால் அறிகிறேன். உதாரணத்திற்கு, மதுரையில் அறிவியல் ஆசிரியராக இருக்கும் பிரான்சிஸ் மேனுவல், ‘செயற்கை நுண்ணறிவு நம் இயற்கை அறிவிற்கு எதிரானது. சில இடங்களில் அது வேலைகளை எளிதாக்கலாம், ஆனால் அதன் திறன் குறைவு, எல்லை வரையறுக்கப்பட்டது என்பதால் பெரிதாகத் தாக்கம் ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை' என்று தன் வாதத்தை வைக்கிறார்.



செயற்கை நுண்ணறிவின் வீச்சும் தாக்கமும், இந்த இரண்டு முரண்பாடான கருத்துகளுக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்பதுதான் தற்போதைய நிதர்சனம்.



நிற்க!



‘Knowledge without Intelligence is like an engine without fuel' என்கிறார் ஸ்டூவர்ட் ரசல். AI உலகில் பெரிதும் மதிக்கப்படும் ஆராய்ச்சியாளர், பெர்க்லி பல்கலைக்கழக கணினியியல் மற்றும் நரம்பியல் துறைகளில் பேராசிரியர். ‘Human Compatible' என்ற அவரது நூலில் இருக்கும் இந்த வாக்கியத்தை இப்படி மொழிபெயர்க்கலாம்... ‘நுண்ணறிவற்ற அறிவு, எரிபொருள் இல்லாத இயந்திரம்.'



பொதுவாக நாம் அறிவையும் (Knowledge), நுண்ணறிவையும் (Intelligence) வேறுபடுத்திப் பார்ப்பதில்லை. இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது போலத் தெரிந்தாலும், அடிப்படையில் மிகவும் மாறுபட்டவை.



அறிவு என்பது தகவல்களின் தொகுப்பு. ‘2008 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, 2009 ஜனவரி 20 அன்று அமெரிக்க அதிபரானார் ஒபாமா', ‘தோல்வியே கண்டிராத ஒரே தமிழக அரசியல் தலைவர் கலைஞர்', ‘நம்மைச் சுற்றியிருக்கும், நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் அதிகம் இருப்பது நைட்ரஜன்' - இவையெல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்ட தகவல்கள். கடந்த பல நூறு ஆண்டுகளாகக் கண்டறியப்பட்டிருக்கும் இயற்பியல், வேதியியல் விதிகள், ஆராய்ச்சி முடிவுகள், நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் விவரங்கள், மனித சமூகத்தின் தொடக்கம் தொட்டு எழுதப்பட்டிருக்கும் இலக்கியங்கள் என அனைத்தையும் தனி மனித மூளை ஒன்றால் படித்து முடிக்க ஒரு வாழ்நாள் போதுமானதாக இருக்காது. ஆனால், வலிமை மிக்க கணினிய இயந்திரத்தால் சில நாள்களில், ஏன், சில மணி நேரத்தில் இவை அனைத்தையும் கிரகித்துவிட முடியும். அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள, இது போன்ற தகவல்களின் சேகரிப்பு உதவும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் தேவையில்லை.



நாம் கிரகித்து வைத்திருக்கும் அறிவைப் பயன்படுத்தி, நமக்கு முன்னிருக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்குத் தேவைப்படுகிறது நுண்ணறிவு. இதற்கு நல்ல உதாரணம், சதுரங்கம் எனப்படும் செஸ் விளையாட்டு. 64 சிறிய சதுர வில்லைகள் கொண்ட பெரிய சதுரம் ஒன்றுதான் செஸ் விளையாட்டின் களம். இருபுறமும் போர்வீரர்கள் மற்றும் தளபதிகள் சூழ தத்தம் அரசரும் அரசியும் நடுநாயகமாக நிற்கிறார்கள். ஒவ்வொரு புறமும் பதினாறு பேரைக்கொண்ட அணி தொடக்கத்தில் எதிரணிக்கு சமமான பலத்துடன் இருக்கிறது. ஒவ்வொருவரும் தளத்தில் முன்னேற அல்லது பின்வாங்க, தெளிவான விதிகள் இருக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு, சிப்பாய் சதுரங்களை நேரடியாகக் கடக்க வேண்டும். ஆனால், வலது அல்லது இடது புறத்தில் எதிரி படை உறுப்பினர் இருந்தால், அவரைக் கொன்றுவிடும் உரிமை சிப்பாய்க்கு உண்டு. இந்த விதிகள் அனைத்தையும் தெளிவாகத் தெரிந்து வைத்திருப்பது என்பது ‘அறிவு.' எதிர் அணியின் மூவ் என்ன என்பதைப் பார்த்துவிட்டு, அதற்குத் தகுந்த எதிர் மூவ்கள் என்னவெல்லாம் சாத்தியப்படும்? அதில் சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுத்தால், எதிரணி என்ன மூவ்களை எடுக்கும்? அதைத் தொடர்ந்து நாம் எடுக்கும் மூவ் சாத்தியங்கள் என்ன? இதையெல்லாம் அடுக்கடுக்காக அலசி முடிவெடுக்கும் திறனை நுண்ணறிவு என்று சொல்லலாம்.



சென்ற வாக்கியத்தை சற்று தயக்கத்துடனே எழுதினேன். காரணம், மனித மூளை நாளொன்றிற்கு சராசரியாக 35,000 முடிவுகளை எடுக்கிறது. அவற்றில் சில மிக எளிய பிரச்னைக்கான தீர்வுகள். உதாரணத்திற்கு, சிக்கல்: பற்பசை காலியாகிவிட்டது. தீர்வு: கடைக்குச் சென்று புதிய பற்பசை வாங்க வேண்டும் அல்லது ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்ய வேண்டும். சில பிரச்னைகள் இடியாப்பச் சிக்கலுக்கு சமமானவை. உதாரணத்திற்கு, வேலை மாற்ற உத்தரவு வந்திருக்கிறது. ஒரு மாதத்திற்குள் வேறொரு நகரத்திற்கு வீட்டை மாற்றி, குடும்பத்தை அழைத்துச்செல்ல வேண்டும். இந்தச் சிக்கலுக்கு, ஆயிரக்கணக்கான மினி அலசல்களையும், அதற்கேற்ப முடிவுகளையும் மூளை எடுக்க வேண்டும். இவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில், செஸ் நகர்வு ஒன்றிற்காகச் செய்யப்படும் AI அலசல்கள், அதிலிருந்து எடுக்கப்படும் முடிவு - இயற்கை நுண்ணறிவுடன் ஒப்பிடுகையில் இது ஒன்றுமே இல்லை என்பது தெளிவாகும். செஸ் விளையாட்டு நகர்வுகளைத் தீர்மானிக்கும் வடிவுகளை AI என்றே ஒத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் கறாரான துறைசார் நிபுணர்கள். இவற்றை இயந்திரக் கற்றல் (Machine Learning) என்று மட்டுமே சொல்ல வேண்டும் என்பது அவர்களது வாதம்.



அப்படியானால், செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற துறையின் வளர்ச்சி எந்த நிலையில் இருக்கிறது? மூன்று படிநிலைகளில் இதைப் பார்க்கலாம்.



1. வரையறுக்கப்பட்ட, குறுகிய நோக்கு கொண்ட செயற்கை நுண்ணறிவு (Narrow AI):



குறிப்பிட்டதொரு பணியைச் செய்து முடிக்க வடிவமைக்கப்பட்டது இது. இந்தக் கட்டுரையை விகடன் செயலியில் படித்தீர்கள் என்றால், அதன் மேல் பகுதியில் கட்டுரையின் ஆடியோ வடிவைக் கேட்கும் வசதி இருப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். கணினியில் நான் எழுதும் வாக்கியங்களை உள்வாங்கிக்கொண்டு, ஆடியோவாக மாற்றும் தொழில்நுட்பம் இந்த AI-க்கு நல்ல உதாரணம். எழுத்தில் இருந்து பேச்சு (Text-to-Speech) என்ற இந்தத் தொழில்நுட்பத்தைப் போலவே, படங்களை இனம் காண்பது (Image Recognition), பேச்சில் இருந்து எழுத்துகளை உருவாக்குவது (Speech-to-Text) போன்றவை இந்த வகையறாவில் வரும். ஏன், தானியங்கி வாகனத் தொழில்நுட்பம், ChatGPT/Bard வகையறா அனைத்தும் இந்தப் பிரிவில்தான் வரும். தொடர் ஆராய்ச்சிகளின் உதவியில், AI தொழில்நுட்ப உலகு இந்தப் படிநிலையில் தொடர்ந்து முதிர்ச்சி பெற்றுவருகிறது எனச் சொல்லலாம்.



2. பொது நோக்க செயற்கை நுண்ணறிவு (General Purpose AI):



குறிப்பிட்ட பணிகளைச் செய்யும் ஆற்றலைவிட, கொடுக்கப்படும் எதையும் செய்யும் ஆற்றல் அதிக பயனளிக்கக்கூடியது. ஒரு காலத்தில் எளிய கணக்குகளைச் செய்ய கால்குலேட்டர், பிறரைத் தொடர்புகொள்ளத் தொலைபேசி, புகைப்படங்கள் எடுக்க கேமரா, வீடியோக்கள் பார்க்கத் தொலைக் காட்சி எனத் தனித்தனிச் சாதனங்கள் இருந்தன. இவற்றையெல்லாம் ஸ்மார்ட்போன் என்ற ஒற்றைச் சாதனத்திற்குள் போட்டு அடைத்ததும், இந்தச் சாதனத்தின் மதிப்பும் தேவையும் விண்ணுயர உயர்ந்தது நம் சம கால அனுபவம். கிட்டத்தட்ட மனித மூளையை ஒத்த நுண்ணறிவு கொண்ட தொழில்நுட்பம் என இதை வரையறுக்கலாம். உதாரணத்திற்கு, மனித உருவத்தில் ரோபாட் ஒன்று இப்படி வடிவமைக்கப்படுகிறது என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் - காலையில் நீங்கள் தூங்கி எழும்போது காபி போட்டு படுக்கையறைக்குக் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது, தொடர்ந்து சமையல் செய்கிறது, ஃப்ரிட்ஜில் இருப்பவற்றைப் பார்த்து மளிகைப் பொருள்களை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்கிறது, செடிகளில் ஈரப்பதம் குறைந்திருப்பதைப் பார்த்துத் தண்ணீர் ஊற்றுகிறது, குழந்தைக்குத் தாலாட்டுப் பாடித் தூங்க வைக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ரோபாட் செயலாக்கத்தை General AI தொழில்நுட்பம் என அழைக்கலாம். இந்தக் கட்டுரை எழுதப்படும் ஜூலை 2023-ல் AI உலகு இந்த இலக்கை நோக்கி நகர்ந்தபடி இருக்கிறது.



3. அதிபுத்திசாலியான செயற்கை நுண்ணறிவு (Super Intelligence AI):



இந்த வகை AI, மனித மூளையின் நுண்ணறிவுத்திறனைத் தாண்டியதாக அமைந்திருக்கும். மிகப்பிரமாண்டமான அளவில் தகவல்களைச் சேகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவற்றை நொடிப்பொழுதில் அலசவும், முடிவுகளை எடுக்கவும் இந்த AI-யால் முடியும். மனித உந்துதல்கள், செயல்பாடுகள் போன்றவற்றை ஒலி, எழுத்து, எண் போன்றவற்றிலிருந்து மட்டுமல்ல, உடல்மொழி போன்ற மறைமுக சமிக்ஞைகளில் இருந்தும் புரிந்துகொள்ளும். மட்டுமல்லாமல், நமது எண்ணங்களையும் செயல்களையும் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும். இந்தத் தொழில்நுட்ப வடிவு இப்போது சிந்தனையோட்ட அளவில்தான் இருக்கிறது, குறிப்பிடத்தக்க ஆராய்ச்சிகள் இல்லை என்றாலும், இதை எப்படி நெறிப்படுத்துவது என்பது பற்றிய விவாதங்கள் அதிகரித்துவருகின்றன. அதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தால் நடத்தப்படும் AI100 என்ற ஆராய்ச்சி அமைப்பு. 2016-ல் தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒருமுறை ரிப்போர்ட் ஒன்றை வெளியிடுகிறது. 2021-ல் வெளியிடப்பட்ட லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட்டைத் தரவிறக்கம் செய்ய https://ai100.stanford.edu/ தளத்திற்குச் செல்லுங்கள்.



இரண்டாம் படிநிலையான General Purpose AI-ஐக்கூடத் தாண்டமுடியாத தொழில்நுட்பத்தின் மீது உலகம் ஏன் இவ்வளவு அதி ஆர்வம் காட்டுகிறது? ஏன் கோடிக்கணக்கில் டாலர்கள் இதன் ஆராய்ச்சிக்கு இறைக்கப்படுகின்றன?



இதற்கு நேரடியாக பதில் சொல்வதற்கு பதிலாக, நடந்துவிட்ட ஒன்றை நடக்காததாக நினைத்து, அதன் விளைவு என்பதைப் பார்த்தால் தெளிவாகிவிடும். உதாரணத்திற்கு, தேடல் இயந்திரமாக கூகுள் அல்லது டேட்டா வசதி கொண்ட அலைபேசி கண்டறியப்படாமல் இருந்திருந்தால், உலகம் அழிந்துபோயிருக்காது. ஆனால், இந்தத் தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் நமக்குக் கிடைத்திருக்கும் மேம்பட்ட செயல்திறனுக்கு நிகரான பணமதிப்பை அளவிட முடியும். 150 வருடங்களுக்கு முன்னால், இரண்டு டிரில்லியன் டாலர்கள் என இருந்த உலகப் பொருளாதாரம், சென்ற ஆண்டில் நூறு டிரில்லியனைத் தாண்டிவிட்டது. எண்ணெய் கண்டுபிடிப்பு, கார்கள் வரவு, கணினியம் என முக்கியத் தொழில்நுட்ப நிகழ்வுகள் பொருளாதாரத்தின் அளவை அதிகரித்திருப்பது வரலாற்றில் தெளிவாகப் பதியப்பட்டுள்ளது.



அலைபேசியால் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைத்திருக்கும் வருடாந்திர மதிப்பை இப்படிக் கணக்கிடலாம்: அலைபேசி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் சென்ற ஆண்டில் தத்தம் சாதனங்களையும், சேவைகளையும் நுகர்வோருக்கு விற்ற மொத்தத் தொகை, 522 பில்லியன் டாலர். உலகின் மொத்த மக்கள்தொகை 7.2 பில்லியன். பொருளாதார மதிப்பு = (அலைபேசி நிறுவனங்களின் மொத்த விற்பனை) / (உலகின் மக்கள் தொகை)



இதன்படி, உலகில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் குறைந்தது 66 டாலர் வீதம் ஒவ்வொரு வருடமும் அலைபேசியால் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது எனத் தோராயமாகச் சொல்லலாம். இதையே கூகுளுக்குப் பயன்படுத்தினால், ஆண்டுக்கு 166 டாலர் மதிப்பு வருகிறது.



AI மூலம் வரப்போகும் மதிப்பு இதையெல்லாம் விட பல நூறு மடங்கு என்ற எதிர்பார்ப்பு இருப்பதால், இந்தத் துறையே திண்டாடும் அளவிற்கு முதலீடு கொட்டப்படுகிறது. இந்த ஆராய்ச்சிகளை முறைப்படுத்துவது பற்றிய வேண்டுதல்கள் தீவிரமடைந்தபடி இருக்கின்றன. இந்த முனைப்புகள் பற்றி வரும் வாரத்தில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.