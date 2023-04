Published: 22 Apr 2023 8 AM Updated: 22 Apr 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ChatGPT-க்குப் போட்டியாக TruthGPT - எலான் மஸ்க்கின் திட்டம்தான் என்ன?!

ChatGPT-க்குப் போட்டியாக TruthGPT எனும் செயலியைப் களமிறக்கும் எலாம் மஸ்க், தான் உருவாக்கும் AI செயலி சரியாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கும் என்று உறுதியளித்துள்ளார்.

Share