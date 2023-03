Published: Just Now Updated: Just Now

Bluesky: ட்விட்டருக்குப் போட்டியாகக் களமிறங்கிய செயலி; ட்விட்டர் முன்னாள் CEO ஜாக் டோர்சி அதிரடி

ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் நீல நிற லோகோவைப் போலவே இந்தச் செயலியும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.