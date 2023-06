Published: Just Now Updated: Just Now

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாவுடன் போட்டியிடும் தமிழன்! ரூ.800 கோடி சாம்ராஜ்ஜியம்; பிபுல் சிஇஓ சுரேஷ் குமார்

திருச்சியில் பிறந்து, இன்று உலக நிறுவனங்களுடன் போட்டியிடும் படைப்பை உருவாக்கியிருக்கிறார் சுரேஷ் குமார்.