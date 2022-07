கேட்ஜெட்ஸ்

One Plus 10R 5G:



ஸ்பெக்ஸ்



 186 கிராம் எடை



 6.7” 2412 X 1080 பிக்ஸல் டிஸ்ப்ளே



 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்



 ஆண்ட்ராய்டு 12-ல் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட Oxygen OS



 Sony IMX766 50MP + 8 MP அல்ட்ரா ஒய்டு + 2MP மேக்ரோ லென்ஸ் ரியர் கேமரா



 16 மெகாபிக்ஸல் ஃப்ரன்ட் கேமரா







நிறம்



 ஃபாரஸ்ட் கிரீன், சியாரா பிளாக்







பிளஸ்



 150W அதிவேக சார்ஜிங்



 சிறப்பான பேட்டரி







மைனஸ்



 அலர்ட் ஸ்லைடர் இல்லை







ஒன்லைன் ரிவ்யூ



ஸ்மார்ட் மொபைல்களிலேயே அதிவேகமான சார்ஜிங்குடன், 12 ஜிபி ரேம் இருப்பதால், கேம் பிரியர்களுக்கு ஏற்ற மொபைல் இது!







One Plus 10R 5Gவிலை



 128 ஜிபி மெமரி + 8 ஜிபி ரேம் (80W, 5000 mAh) - ரூ.38,999



 256 ஜிபி மெமரி + 12 ஜிபி ரேம் (80W, 5000 mAh) - ரூ.42,999



 256 ஜிபி மெமரி + 12 ஜிபி ரேம் (150W, 4500 mAh) - ரூ.43,999