கேம்ஸ்டர்ஸ் - 16

Batman: The Enemy Within Telltale

18+

முந்தைய கேமை விளையாடாவிட்டாலும், இந்த கேமை உங்களால் விளையாட முடியும். ஆனாலும், அதை விளையாடியிருந்தால் கூடுதல் சிறப்பு. வெய்னின் நிறுவனங்கள், கோத்தம் காவல்துறை, பேட்மேனின் ரகசிய குகை... இந்த மூன்று இடங்களை மையமாக வைத்து இந்த கேமை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். ‘சில்ரன் ஆஃப் அர்காம்’ என்கிற கும்பலை பேட்மேன் வீழ்த்தியவுடன் இந்தக் கதையின் நிகழ்வுகள் தொடங்குகின்றன. முதல் எபிசோடின் வில்லன் ரிட்லர் (அடுத்து வரவிருக்கும் பேட்மேன் திரைப்படத்திலும் ரிட்லர்தான் வில்லன்). பேட்மேன் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு ஏற்ப அமாண்டா வாலர், ஹார்லீ குயின், ஜோக்கர் என ஒட்டுமொத்தக் குழுவும் உள்ளே வருகிறார்கள்.

The Enigma, The Pact, Fractured Mask,What Ails You, Same Stitch என ஐந்து எபிசோடுகளாக இந்தக் கதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு எபிசோடும் இரண்டு மணி நேரம் விளையாடும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் எபிசோடை மட்டும் ஆசை தீர விளையாடிப் பார்த்துவிட்டு வேறு கேமுக்கு நகர்ந்துவிடுவது நம் கிட்னிக்கு நலம்.

