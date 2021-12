கேம்ஸ்டர்ஸ் - 17

Unmaze - a fable of light and shade



புதிருக்குள் இரு நண்பர்கள் சிக்கிக்கொள்ள, இருவரையும் நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும். தீஸிஸ் என்பவரிடம் பேச மொபைலை வெளிச்சத்தில் வைத்து ஆட வேண்டும். ஆஸ்டீரீயடனிடம் பேச மொபைலை இருட்டி வைத்து ஆட வேண்டும். உங்கள் மொபைலின் முன்பக்க கேமராவில் தெரியும் வெளிச்சத்தை வைத்து கேமின் செட்டிங் அதற்கு ஏற்றாற்போல் மாறிக்கொள்ளும். Minotaur and the labyrinth என்னும் கிரேக்க நாவலின் அடிப்படையில் இந்தக் கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.



மொபைலின் வெளிச்சத்தை வைத்து ஒரு விளையாட்டை அணுகுவதென்பது புதுவித அனுபவத்தைக் கொடுக்கிறது. வித்தியாச விளையாட்டு விரும்பிகள் இந்த விளையாட்டை முயன்று பார்க்கலாம்.