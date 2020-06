கொரோனா: `COVID-19 பெயரில் சைபர் தாக்குதல்!’- மத்திய அரசின் அலர்ட்

இந்தக் கும்பல் சுமார் 20 லட்சம் இந்திய மக்களின் இ-மெயில் ஐடி-க்களைத் திரட்டிவைத்திருக்கிறது. ``Free COVID-19 tests for all residents of Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai and Ahmedabad" போன்ற தலைப்புகளுடன் இந்த மெயில்கள் வரும். எக்காரணத்திற்காகவும் அதில் இருக்கும் லிங்க்களை கிளிக் செய்துவிட வேண்டாம், தனிப்பட்ட தகவல்களைக் கொடுத்துவிட வேண்டாம். ncov2019@gov.in போன்று பார்க்க அதிகாரப்பூர்வமாக இருக்கும் மெயில் ஐடிகளே இந்த மோசடிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும். இதுபோன்ற சைபர் தாக்குதல்களை இன்று (ஜூன் 21) முதல் எதிர்பார்க்கலாம்." என்கிறது அந்த அறிக்கை.

இது போன்ற மோசடி மெயில்கள் வந்தால் உடனடியாக incident@cert-in.org.in என்ற மெயிலுக்கு ரிப்போர்ட் செய்யும்படியும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இது போன்ற மோசடிகளில் சிக்காமல் இருக்க என்ன செய்யவேண்டும் என்ற நடைமுறைகள் பற்றி விரிவாக ஏற்கெனவே ஒரு கட்டுரையில் பதிவுசெய்திருந்தோம். அதைக் கீழ்க்காணும் லிங்க்கில் படிக்கலாம்.