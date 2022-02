மொபைலில் தேவையில்லாத notifications-ஐ கட்டுப்படுத்த என்ன செய்ய வேண்டும்? | Doubt of Common Man

இந்த செட்டிங்குக்குச் சென்று நாம் நோட்டிபிகேஷன்களை கட்டுப்படுத்தலாம். App Notification-ஐக் கிளிக் செய்து உள்ளே சென்றவுடன் நம்முடைய மொபைலில் நாம் பயன்படுத்தும் செயலிகள் வரிசையாக இருக்கும், அவற்றில் எந்தெந்த செயலியில் இருந்தெல்லாம் நோட்டிபிகேஷன்கள் தேவை அல்லது தேவை இல்லை என்று நினைக்கிறோமோ, அவற்றின் அருகில் 'Opt in - Opt Out' பட்டனைப் பயன்படுத்தித் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். கவனம், இவற்றில் நாம் நோட்டிபிகேஷன்கள் வேண்டாம் என்று 'Opt Out' செய்துவிட்டால், அந்தக் குறிப்பிட்ட செயலியில் இருந்து எந்த நோட்டிபிகேஷன்களும் நமக்கு வராது. எனவே, நோட்டிபிகேஷன்கள் தேவையில்லை என்று நினைக்கும் செயலிகளை மட்டும் 'Opt Out' செய்ய வேண்டும்.