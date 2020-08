டிரைவிங் லைசன்ஸ் மறந்துட்டோமேன்னு இனி கவலை வேண்டாம்..! - ஒரு அசத்தல் செயலி #MyVikatan

# இதில் உள்ள ஆவணங்கள் அனைத்தும், அரசின் அனைத்துத் துறைகளாலும் ஒரிஜினலாகக் கொள்ளப்படும். அதாவது உண்மையான ஆவணங்கள் சட்டபூர்வமாக டிஜிட்டல் வடிவில் கிடைக்கும் வசதி.

# நம்முடைய அனைத்து விதமான ஒரிஜினல் ஆவணங்களையும் நமது கைகளில் வைத்துக்கொண்டிருக்காமல், அவற்றை டிஜிட்டல் வடிவில் மொபைல் போனில் வைத்துக்கொள்ள முடியும்.

# mParivahan-ல் உள்ள தரவுகள் பாதுகாக்கப்படுவதையும், எந்தவித சமரசங்களும் செய்யப்படாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்வதற்கான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் MeitY (The Ministry of Electronics and Information Technology) எடுத்து வருகிறது.

# 256 Bit Advanced Encryption Standard (AES) உள்ளதால் mParivahan செயலி மிகமிகப் பாதுகாப்பானது.

# வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலம் சார்ந்த அனைத்துப் பணிகளையும் mParivahan செயலி மூலமாகவே செய்துகொள்ளும் வசதி விரைவில் கிடைக்க உள்ளது!

- அகன் சரவணன்