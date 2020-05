116 மில்லியன் இந்திய கேமர்களை வசீகரித்த ஆன்லைன் கேம் எது தெரியுமா? #VikatanTech

இன்று அனைவரும் 'Get to the safe zone' என ஒடிக் கொண்டிருப்பதற்கும் குழுவாக ஆன்லைனில் விளையாடும்போது கிடைத்த வசீகரமான மனநிலையே காரணம். பாராட்டுக்கு மயங்காத மனம் இவ்வுலகில் உண்டோ? நிஜ உலகில் பலருக்குக் கிடைக்காத பாராட்டு நிழல் உலகில் நிறையவே கிடைக்கிறது. கேம்தான் என்றாலும் ஒவ்வொரு முறை தம் எதிரியை வெற்றி கொள்ளும்போதும், நண்பர்களின் முன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும்போதும் கிடைக்கும் பாராட்டு ஆன்லைன் கேமிங்கின் மீதான வசீகரத்தை அதிகரித்தது. மலிவான விலையில் கிடைத்த டேட்டா மற்றும் ஸ்மார்ட் போன்களும் கேமிங் பயன்பாடு உயர மற்றொரு காரணம். மொபைல் கேமிங் பயன்பாடு கன்சோல் கேமிங் நிறுவனங்களையும் கவர கன்சோல் மற்றும் கணினியோடு சேர்த்து மொபைல்களுக்கும் அதே தரத்திலான மிரட்டலான கேமாக வெளியானது நம் பேவரைட் பப்ஜி (Pubg).