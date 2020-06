`ஆப்பிள் ஸ்மார்ட்போனில் இருந்த கோளாறு..!' - கண்டுபிடித்து சன்மானம் வென்ற இந்தியர்

சமீபத்தில்தான் 'Sign in with Apple' என்ற அம்சத்தை அறிமுகம் செய்தது ஆப்பிள். புதிய ஆப்களில் கணக்கு தொடங்குவதற்கு 'Sign in with Google' போல ஆப்பிள் பயனாளர்கள் 'Sign in with Apple' ஆப்ஷனைப் பயன்படுத்தலாம். இப்படி, ஆப்பிள் கணக்கு மூலம் லாகின் செய்தால், உங்களது முக்கியத் தகவல்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்றது ஆப்பிள்.