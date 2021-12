ஃபின்டெக்கிலும் முதலிடத்தைப் பெற இலக்கு நிர்ணயித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

கொள்கைக்கான தேவை என்ன?



இணைய உபயோகிப்பு இந்தியாவில் குறிப்பாக, கிராமப்புறங்களில் அதிகரித்து வருகிறது. எர்ன்ஸ்ட் யங் நிறுவன அறிக்கையின் படி, நிதித் தொழில்நுட்ப ஏற்புக் குறியீட்டில் (FinTech Adoption Index) சீனாவுக்கு அடுத்தபடி யாக இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் இருந்து வருகிறது. 2020-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி, இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நிதித் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் சுமார் 5% நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் இருக்கின்றன.



இவை தவிர, இனிவரும் ஆண்டுகளில் இந்தத் துறையில் ஏற்படவிருக்கும் வாய்ப்பு களையும் கருத்தில்கொண்டு அதற்குத் தேவை யான முதலீடுகளைப் பெறும் வகையிலும் இந்தத் துறையை மேலும் வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டுசெல்லும் வகையிலும் இந்தக் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.



இந்தக் கொள்கையின் நோக்கத்தில் பல வகைமைகளும் (உதா, payment, clearing & settlement, deposits, lending and capital raising, market provisioning, investment management, data analytics and risk management, exchanges and markets, insurance etc) இது தொடர்பான பலவிதமான சேவைகளும் தளங்களும், தொழில்நுட்பமும் அடங்கும். இந்தக் கொள்கையின் தொலைநோக்குப் பார்வை என்ன எனில், 2025-ம் ஆண்டுக்குள் உலக அளவில் தமிழகத்தை நிதித் தொழில்நுட்பத் துறையில் முன்னணி இடமாக ஆக்குவதாகும். இந்தக் கொள்கையின் இலக்குகளாக வரையறுக்கப் பட்டிருக்கும் விஷயங்கள் என்னென்ன என்று பார்ப்போம்.



1. இந்தக் கொள்கை காலத்தில் (மூன்று வருடங்கள்) நிதித் தொழில்நுட்பத்துறை வளர்ச்சியில் இந்தியாவின் முன்னணி மாநிலமாகத் தமிழகத்தைக் கட்டமைப்பது, 2. உலகத்தரம் வாய்ந்த நிதித் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பை 1 மில்லியன் சதுர அடி பரப்பளவில் நிதித் தொழில்நுட்ப நகரம் (FinTech City) என்கிற பெயரில் நிறுவுவது, 3. தொழில்முனைவோர், சிறு நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் உயர்திறன் மையங்களை உருவாக்குவது. இவை தவிர, மத்திய அரசின் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையுடன் இணைந்து ‘ஃபின்ப்ளூ’ (FinBlue) என்கிற பெயரில் பல வகையான வசதிகளை ஏற்படுத்துவது குறித்தும் இந்தக் கொள்கை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.



என்னென்ன பணி நடக்கும்?



நிதித் தொழில்நுட்பத் துறை சார்ந்த நிறுவனங்களை ஆரம்பிக்க ஒற்றைச் சாளர ஒப்புகை, நிர்வாக மற்றும் பணியாளர் ஆதரவு, தளவசதி குறியீட்டில் சலுகை (floor space index), தொழில் செய்வதை எளிதாக்குவது (Ease of Doing Business), தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் சீட் கிராண்ட் ஃபண்ட் அமைப்பின் மூலம் நல்கை வழங்குவது, `யாதும் ஊரே’ என்கிற திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்க வாழ் தமிழ் தொழில் முனைவோர்களுடன் இணைந்து `டிஜிட்டல் ஆக்ஸிலேட்டர்’ திட்டத்தின் வாயிலாக அமெரிக்கா வாழ் தமிழர்களிடையே தமிழகத்தில் ஸ்டார்ட்அப் தொடங்கத் தேவையான முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பது, மாநிலப் புத்தாக்க நிதி ஒன்றை நிறுவி, அதன் மூலம் திட்ட மதிப்பில் 25 சதவிகிதத்தை நல்கையாக வழங்குவது, வாடகை, மின்சாரம், நீர், இணையம், சட்டம், கணக்கியல் சம்பந்தப்பட்ட செலவுகள், வன்பொருள், அலுவலகத்துக்குத் தேவையான சாமான்கள் போன்ற செலவினங் களின்மீது ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை அரசு ஈட்டுத் தொகை தருவது, நிறுவனங்களில் பொருள் அல்லது சேவையை சந்தைப்படுத்தலுக்கு ஆதரவு அளிப்பது, வேலை வாய்ப்பு உதவி என்கிற பெயரில் பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் ஈட்டுத்தொகை (Reimbursement) தருவது, இதையெல்லாம் நிர்வகிக்க நிதித் தொழில்நுட்ப ஆட்சிக்குழு அமைப்பது போன்றவையும் இக்கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட கையேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.



இந்தக் கொள்கை செயல் பாட்டுக்காகத் தமிழகத்தில் உள்ள மாநகராட்சிகளும், நக ராட்சிகளும் மூன்று பிரிவு களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின் றன. அதன்படி, முதல் பிரிவில் சென்னை மெட்ரோ பாலிட்டன் பகுதியும், இரண்டாம் பிரிவில் கோவை, திண்டுக்கல், ஈரோடு, ஓசூர், மதுரை, நாகர்கோவில், சேலம், தூத்துக்குடி, தஞ்சாவூர், திருச்சி, திருநெல்வேலி, திருப்பூர், வேலுர் ஆகிய நகரங்களும், மூன்றாவது பிரிவில் மற்ற மாநக ராட்சிகளும் நகராட்சிகளும் குறிப்பிடப் பட்டிருக்கின்றன.



தமிழகத்தின் 1 ட்ரில்லியன் டாலர் (அதாவது, ரூ.74 லட்சம் கோடி) கனவை நனவாக்க நிதித் தொழில்நுட்பக் கொள்கை உதவும் என எதிர்பார்ப்போம்.