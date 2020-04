ஃபேஸ்புக் - ஜியோ கூட்டணி... இந்தியாவில் 'சூப்பர் ஆப்' ஆகுமா வாட்ஸ்அப்?! #LongRead

ஒரு நாளில் ஒரு சராசரி பயனாளருக்குத் தேவையான எல்லா சேவைகளையுமே ஒரே இடத்தில் தரும் ஆப்பை 'சூப்பர் ஆப்' எனலாம். சீனாவில் 'We Chat' அப்படியான ஒரு சேவைதான். காலையில் எழுந்து செய்திகள் வாசிப்பதில் ஆரம்பித்து அலுவலகத்துக்குச் செல்ல டாக்ஸி புக் செய்வது, பெட்டிக் கடைகளிலிருந்து 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் வரை பணம் செலுத்துவது என, சீனாவில் ஒரு நாளை போக்க 'We Chat' மட்டும் போதும். இன்னும் எளிமையாகச் சொல்ல வேண்டும் என்றால் வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், அமேசான், ஓலா, ஸ்விக்கி வழங்கும் சேவைகளையெல்லாம் ஒரே ஆப்பில் தருகிறது 'We Chat'.