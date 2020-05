Published: 20 May 2020 9 AM Updated: 20 May 2020 9 AM

``நிரந்தர `வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம்' சரிப்பட்டுவராது" - மைக்ரோசாஃப்ட் CEO சத்ய நாதெள்ளா!