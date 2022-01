விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் இந்தியர், ராகேஷ் ஷர்மா; இந்த சாதனையாளரைப் பற்றித் தெரியுமா?

1987-ல இந்தியன் ஏர் ஃபோர்ஸ்ல இருந்து விங் கமாண்டரா ஓய்வு பெற்றாரு ராகேஷ் ஷர்மா. ஓய்வு பெற்ற பிறகு தலைமை சோதனை பைலட்டா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிடட்ல இணையுறாரு ராகேஷ். விண்வெளியில இருந்து திரும்புனதுக்கு அப்புறம் ரஷ்யாவோட 'Hero of the Soviet Union' விருதும், இந்தியாவோட 'அசோக சக்ரா' விருதும் ராகேஷ்க்கு கொடுக்கப்படுது. ராகேஷ்க்கு மட்டுமில்லாம, அவரோட விண்வெளி பயணம் செஞ்ச மற்ற இரண்டு ரஷ்ய வீரர்களுக்கும் அசோக சக்ரா விருதைக் கொடுத்து கவுரவிக்குது இந்திய அரசு. இன்னைக்கு வரைக்கும் ரஷ்யாவோட Hero of the Soviet Union விருதைப் பெற்ற ஒரே இந்தியரா ராகேஷ் ஷர்மா தான் இருக்காரு.