கொரோனா எதிரொலி: அதிகமான பண பரிவர்த்தனைக்கும் தொடுதல் இல்லாத 'Tap and Go'... ரிசர்வ் வங்கி ஒப்புதல்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புகள் தீவிரமாகப் பரவி வருகிறது. இதையடுத்து உலக நாடுகள் அனைத்தும் முடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவிலும் நீடித்த ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது. கொரோனா தொடுதல் காரணமாகப் பரவும் என்பதால் மக்கள் பெரும்பாலும் பணத்தை UPI ஆப்கள் மூலமே செலுத்தி வருகின்றனர். சிலர் டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்ட் மூலமாகவும் பணம் செலுத்தி வருகின்றனர். அதிலும் சில புதிய கார்ட்டுகள் மூலமாக மட்டுமே ரகசிய எண்ணைப் பதிவிடாமல் பணம் செலுத்த முடியும். இந்நிலையில் மத்திய ரிசர்வ் வங்கி கார்டு மூலமாகத் தொடுதல் இல்லாமல் பணம் செலுத்தப் பயன்படும் 'Tap and Go' தொழில்நுட்பத்தை அதிக அளவில் பயன்படுத்த தனது ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது . இந்த 'Tap and Go' வசதியானது VISA, MasterCard, NPCI கார்ட் போன்ற கார்ட்களில் உள்ளது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் ₹ 2000க்கு குறைவாகப் பொருட்களை வாங்கியிருந்தால் கார்டை Tap செய்தால் போதும். கூடுதலாக ரகசிய எண் போன்ற எதையும் கேட்காது. ₹2000-க்கும் அதிகமாகப் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்றால் 'Two factor authentication' முறையில் ரகசிய எண் அல்லது OTP எண்ணையும் பதிவு செய்ய வேண்டி வரும்.