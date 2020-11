USElections2020 ட்ரம்ப்பின் கொந்தளிப்புகளை எப்படிக் கையாள்கிறது ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக்?

"Some or all of the content shared in this Tweet is disputed and might be misleading about an election or other civic process" என்ற எச்சரிக்கையுடன் ட்ரம்ப்பின் ட்வீட்டை ரீட்வீட், லைக், ரிப்ளை செய்ய முடியாத படி மறைத்தது.

ஃபேஸ்புக், "Final results may be different from the initial vote counts, as ballot counting will continue for days or weeks after polls close" என்ற எச்சரிக்கையைப் பதிவுடன் இணைத்தது.