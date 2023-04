Published: 27 Apr 2023 7 AM Updated: 27 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

அட, இது சூப்பரா இருக்கே; ஊசி தேவையில்லை... வலியில்லாமல் மருந்து செலுத்தும் புதிய தொழில்நுட்பம்!

சாதாரணமாக சருமத்தில் செலுத்தப்படும் மருந்துகளைக் காட்டிலும், அல்ட்ராசோனிக் பேட்ச் மூலமாகச் செலுத்தப்படும் மருந்துகள், சருமத்தை 26 மடங்கு அதிகமாக ஊடுருவிச் செல்கின்றன.

News அல்ட்ராசோனிக் பேட்ச்

