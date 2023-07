Published: Just Now Updated: Just Now

xAI... எலான் மஸ்கின் புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனம்!

சமீபத்தில் எலான் xAI என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனத்தைத் தொடங்கி இருக்கிறார். இது குறித்தான அறிவிப்பு ஜூலை 12 அன்று வெளியாகி உள்ளது.

