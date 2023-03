Published: 28 Mar 2023 11 AM Updated: 28 Mar 2023 11 AM

Published: Yesterday at 11 AM Updated: Yesterday at 11 AM

`அவன் என்னைக் கொன்றுவிட்டான்': மும்பை ஐஐடி பட்டியலின மாணவர் தற்கொலையில் சிக்கிய கடிதம்!

மும்பை ஐஐடி-யில் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவன் அறையிலிருந்து ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு கடிதம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

News தர்சன்