பைக்கில் சுற்றுலா கிளம்பிய நபர்; சுறாவின் வயிற்றுக்குள் கண்டுபிடிப்பு; அதிர்ச்சி சம்பவம்!

அர்ஜென்டினாவில் காணமல் போன நபரைக் காவல்துறையினர் சுறாவின் வயிற்றில் கண்டுபிடித்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News Representational image