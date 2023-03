Published: Just Now Updated: Just Now

அரசு மருத்துவமனையில் பச்சிளம் குழந்தையை கடித்துக் கொன்ற தெருநாய்கள்; அதிர்ச்சி சம்பவம்!

குழந்தையைக் காணவில்லை என்று குடும்பத்தினர் தேடியபோது, வார்டுக்கு வெளியே உள்ள தண்ணீர் தொட்டிக்கு அருகில் குழந்தையின் சடலத்தை மீட்டனர். அதே நேரம், சம்பவம் நடந்த அந்த நேரத்தில் மட்டும் சிசிடிவி இயங்கவில்லை என்பது பலத்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

