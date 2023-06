Published: 11 Jun 2023 11 AM Updated: 11 Jun 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மும்பை: நான்காவது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்து உயிர்தப்பிய குழந்தை... என்ன நடந்தது?

மும்பையில் நான்காவது மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்த குழந்தை அதிசயமாக உயிர்தப்பியது.

News உயிர்தப்பிய குழந்தை