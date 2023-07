Published: Just Now Updated: Just Now

எல்லாருக்கும் வானம் நல்லாருக்கும்... டௌன் சிண்ட்ரோம் ஜோடிக்கு நடந்த ஜாம் ஜாம் கல்யாணம்!

அமெரிக்காவில் கூட, இதுபோன்ற திருமணங்கள் பொதுவானவை அல்ல. சிறப்புத் தேவைகள் உள்ளவர்களுக்கு டேட்டிங் சேவைகள் உள்ளன; ஆனால், அவையும் குறைவாகவே உள்ளன.

News விக்னேஷ் கிருஷ்ணஸ்வாமி - அனன்யா சாவந்த்