Published: Just Now Updated: Just Now

சீன மணப்பெண், கடலூர் மணமகன்... கடலூரில் கலகல காதல் திருமணம்!

சமூக வலைதளம் மூலம் காதலித்து, தமிழ் முறைப்படி திருமணம் செய்துகொண்ட கடலூர் இளைஞருக்கும், சீன நாட்டை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. இவர்களின் திருமணம் முடிந்தவுடன், மணமகனின் சகோதரர் பாலமுருகனுக்கும் அதே மேடையில் திருமணம் நடைபெற்றது.

News திருமணம் | மணமகன் பாலச்சந்தர் - மணகள் யீஜியோ