Published: 27 Apr 2023 10 AM Updated: 27 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

அடிக்கடி பழுது; காரை கழுதைகள் மூலம் ஷோரூமுக்கு இழுத்துச் சென்ற நபர் - மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு!

அடிக்கடி பழுதான காரை வாடிக்கையாளர் ஒருவர் ஷோரூமுக்கு கழுதைகளில் கட்டி இழுத்துச் சென்றார்.

News கழுதைகள் மூலம் இழுக்கப்படும் கார்

