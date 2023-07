Published: Just Now Updated: Just Now

புதுமணத்தம்பதியை தலை முட்டவைத்த சம்பவம்; பெண்கள் ஆணையம் விசாரணை, போலீஸ் கூறுவது என்ன?

புதுமண தம்பதியரின் தலையை முட்ட வைப்பது சம்பிரதாயமாக இப்பகுதியில் இல்லை. ஆனால், விளையாட்டாக மணமக்களின் தலையை முட்ட வைக்கும் செயல் நடப்பது வழக்கம் என அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர்.

News புதுமண தம்பதியின் தலைகளை முட்டவைத்த காட்சி