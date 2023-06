Published: Just Now Updated: Just Now

குறைந்த நாள்களில் 156 கிலோ எடையைக் குறைக்க முயன்ற 21 வயது இன்ஃபுளூயன்சர் - பரிதாபமாக உயிரிழப்பு!

ஓர் இளைஞர் ஒரே நேரத்தில் பல வலுவான மதுபானங்களை குடித்து சமூக வலைதளத்தில் லைவ் செய்து உயிரிழந்தார். வியூவ்ஸுக்காக இளைஞர்கள் தங்கள் உயிருடன் விளையாடுகின்றனர் என்பதால், சமூக வலைதள இன்ஃப்ளூயன்சர்கள் குறித்து, அரசு தன் ஆய்வை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது

