ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டையர்கள் பிரிப்பு; சவாலான அறுவை சிகிச்சையை விவரிக்கும் மருத்துவர்!

``நெஞ்சு சுவர் ஒட்டிக்கொண்டிருந்தது. அதனையும் பிரித்தோம். கல்லீரலை இருவருக்கும் சமமாகப் பிரித்தோம். இது தவிர இணைந்திருந்த விலா எலும்பு, பெரிகார்டியம் போன்றவையும் பிரிக்க வேண்டியிருந்தது. கல்லீரல் மற்றும் இருதய பகுதியை பிரிப்பது மிகவும் சவாலாக இருந்தது.’’

