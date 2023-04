Published: Just Now Updated: Just Now

`கோமியத்தில் ஆபத்தான கிருமிகள் இருக்கின்றன; மனிதர்களுக்கு உகந்ததல்ல'- ஆராய்ச்சியில் நிரூபணம்

கோமியத்திலிருந்து மருந்துகள் தயாரிக்கும் ஆராய்ச்சிகளைச் செய்வோம் என உத்தரப் பிரதேச மாநில அரசு அறிவித்தது. சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு ஒரு படி மேலே போய், ஒரு லிட்டர் கோமியத்தை நான்கு ரூபாய்க்கு அரசே வாங்கிக்கொள்ளும் என்று அறிவித்தது. இந்நிலையில்...

