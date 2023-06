Published: Just Now Updated: Just Now

குடியிருப்பு வளாகத்தில் லுங்கி, நைட்டியுடன் நடமாட தடை; சர்சையை ஏற்படுத்திய சங்கத்தின் விதிமுறை!

`வளாகத்தில் எந்த நேரத்தில் நடமாடினாலும், ஒழுக்கத்தோடும், ஆடைக் கட்டுப்பாட்டோடும் நடந்து கொள்ளவேண்டும். வீட்டில் அணியக்கூடிய லுங்கி மற்றும் நைட்டியை அணிந்து கொண்டு சொசைட்டி வளாகத்தில் நடமாட வேண்டாம்’ - குடியிருப்போர் நலச் சங்கத்தின் அறிக்கை

News சித்திரிப்பு படம்