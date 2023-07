Published: Just Now Updated: Just Now

80 ஏக்கரில் பூந்தோட்டம்; 50-வது திருமணநாளில் மனைவிக்கு ஷங்கர் படம் போல சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த விவசாயி!

மனைவிக்கு சூரியகாந்தி மிகவும் பிடிக்கும் என்பதால், தன் 80 ஏக்கர் வயல் முழுவதும் சூரியகாந்தியை பயிர் செய்துள்ளார் லீ. இதை தன் மகனின் உதவியுடன் செய்து, மனைவிக்குத் தெரியாமல் ரகசியமாக வைத்துள்ளார்.

News லீ & ரெனி வில்சன்