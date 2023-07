Published: 10 Jul 2023 11 AM Updated: 10 Jul 2023 11 AM

காதலிக்கு ரூ.900 கோடி சொத்து; மகன்களுக்கு எவ்வளவு? வைரலாகும் முன்னாள் இத்தாலி பிரதமரின் உயில்!

சமீபத்தில் தனது 86 வது வயதில் மறைந்த முன்னாள் இத்தாலி பிரதமர் தன் 33 வயது காதலிக்கு 900 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை எழுதி வைத்த உயில் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன.

News மார்டாவுடன் சில்வியோ