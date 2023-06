Published: 21 Jun 2023 10 AM Updated: 21 Jun 2023 10 AM

``மோடியின் ரசிகன் நான்; இந்தியாமீது மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருக்கிறார் மோடி" - எலான் மஸ்க்

``பிரதமர் மோடி, நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாகவும், வெளிப்படையாகவும் இருக்க விரும்புகிறார். மோடியின் ரசிகன் நான்." - எலான் மஸ்க்

News பிரதமர் மோடி - எலான் மஸ்க்