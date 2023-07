Published: 09 Jul 2023 11 AM Updated: 09 Jul 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`இந்தியாதான் இனி எனது நாடு!' - பப்ஜி காதலனைத் தேடி 4 குழந்தைகளுடன் இந்தியா வந்த பாகிஸ்தான் பெண்

இந்தியாவில் வசிக்கும் தனது காதலனுக்காக பாகிஸ்தான் பெண் தனது நான்கு குழந்தைகளுடன் இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளார். கைதுசெய்யப்பட்ட அவருக்கு கோர்ட் ஜாமீன் வழங்கியிருக்கிறது.

News சீமா - சச்சின்