ஃபேஸ்புக் நண்பரை பார்க்க பாகிஸ்தான் சென்ற இந்திய பெண்; இரு நாட்டு காவல்துறையினர் அதிர்ச்சி!

ராஜஸ்தானை சேர்ந்த திருமணமான பெண் ஒருவர், தன் ஃபேஸ்புக் ஆண் நண்பரை பார்ப்பதற்காக தன் கணவர், குழந்தைகளிடம் வேறு காரணம் சொல்லிவிட்டு, பாகிஸ்தானுக்குச் சென்றுள்ளார். அவரது பயணம், இரு நாட்டு காவல்துறையிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News ஃபேஸ்புக்