Published: 15 May 2023 5 PM Updated: 15 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`15 ஆண்டுகளாக சம்பளத்துடன்கூடிய சிக் லீவ்' - இருந்தும் IBM-மீது வழக்கு போட்ட ஊழியர் - என்ன காரணம்?

இங்கிலாந்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 15 ஆண்டுகளாக சிக் லீவில் இருக்கும் ஊழியர் ஒருவர், தனக்கு 15 ஆண்டுகளாக ஊதியம் உயர்த்தப்படவில்லை என நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு தொடுத்தார்.