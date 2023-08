Published: 03 Aug 2023 11 AM Updated: 03 Aug 2023 11 AM

மனைவியை பிரிகிறார் கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ; 18 வருட மண வாழ்க்கை முடிய காரணம் இதுதான்!

ஜஸ்டின் மற்றும் அவரது குடும்பம் உலகளவில் மிகவும் பிரபலமானது. இந்த தம்பதியின் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் அவ்வப்போது இணையத்தில் வைரலாவது வழக்கம். ஆனால் இப்போது இவர்கள் இருவரும் தங்களது பிரிவு தொடர்பான சட்ட ஆவணங்களில் கையொப்பமிட்டுள்ளனர்.

News கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ( Sean Kilpatrick )